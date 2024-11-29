Разместить миротворцев можно только с согласия сторон конфликта на Украине, заявил Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение миротворческого контингента возможно только с согласия сторон конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Службы внешней разведки России о планах Запада оккупировать Украину под видом ввода миротворцев.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», — сказал он.