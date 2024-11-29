Зеленский сообщил, что Шольц рассказал ему подробности разговора с Путиным

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем и тот рассказал о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Канцлер Германии сообщил о деталях своего звонка Путину», — отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский и Шольц обсудили также военную поддержку Украины Германией, прежде всего поставки систем ПВО и боеприпасов к ним.