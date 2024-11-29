0
0
1
НОВОСТИ

В Великобритании одобрили законопроект о легализации эвтаназии

18:25 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские депутаты одобрили во втором чтении законопроект о легализации эвтаназии. Об этом свидетельствуют результаты голосования, прошедшего в Палате общин, нижней палате британского парламента.

За законопроект выступили 330 народных избранников, против — 275. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в парламентские комитеты, а занять этот процесс может до двух лет. Однако сегодняшнее голосование было принципиально важным для того, чтобы эта инициатива перешла к серьезному предметному обсуждению. Телеканал Sky News, газеты The Daily Telegraph и The Times уже назвали итоги голосования историческими.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 29.11.2024
Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал Кулеба
0
167
17:12 29.11.2024
Каждый второй россиянин был бы рад четырехдневной рабочей неделе - опрос
0
182
17:00 29.11.2024
Глава Евросовета Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу Коште
0
202
16:32 29.11.2024
Нигер получил от РФ поставку военной техники — ТВ
0
279
16:12 29.11.2024
Миллионер из Китая заявил, что купленный им за $6,2 млн банан на скотче был вкуснее других
0
284
16:00 29.11.2024
Соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за время перемирия — СМИ
0
287
15:32 29.11.2024
Зеленский сообщил, что Шольц рассказал ему подробности разговора с Путиным
0
333
15:18 29.11.2024
Нейросетевая модель Сбера GigaChat сдала еще один экзамен на врача
0
306
15:12 29.11.2024
На курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 340 военных
0
303
15:00 29.11.2024
Грузия примет дипломатические меры, если посол ЕС не изменит риторику — премьер
0
400

Возврат к списку