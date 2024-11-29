В Великобритании одобрили законопроект о легализации эвтаназии
18:25 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За законопроект выступили 330 народных избранников, против — 275. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в парламентские комитеты, а занять этот процесс может до двух лет. Однако сегодняшнее голосование было принципиально важным для того, чтобы эта инициатива перешла к серьезному предметному обсуждению. Телеканал Sky News, газеты The Daily Telegraph и The Times уже назвали итоги голосования историческими.
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