В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
19:25 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС уже перекрыли проспект Руставели, где расположено здание парламента. Они требуют, чтобы правительство ушло в отставку. У законодательного органа дежурят усиленные наряды полиции. Они уже блокировали подступы к улицам, ведущим к задней части здания парламента. Стычек полиции с демонстрантами пока нет.
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