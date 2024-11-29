В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч человек вышли на митинг в Тбилиси к зданию парламента, чтобы опротестовать заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении в сообщество, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.



Демонстранты с флагами Грузии и ЕС уже перекрыли проспект Руставели, где расположено здание парламента. Они требуют, чтобы правительство ушло в отставку. У законодательного органа дежурят усиленные наряды полиции. Они уже блокировали подступы к улицам, ведущим к задней части здания парламента. Стычек полиции с демонстрантами пока нет.



