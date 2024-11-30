Путин подписал закон, где, в частности, вводится понятие "частный детектив"
20:00 30.11.2024 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин подписал законы о регулировании в России частной охранной и детективной деятельности, сообщил в субботу официальный портал правовой информации.
Одним из этих документов вводится понятие "частный детектив" - "гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, имеющий среднее профессиональное юридическое образование или высшее юридическое образование, или имеющий стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее 3 лет, или прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного детектива, получивший в установленном порядке лицензию на осуществление частной детективной деятельности и оказывающий соответствующие услуги".
Законом предусматривается разрешение иностранным гражданам осуществлять детективную деятельность, но только при заключении РФ соответствующих международных договоров.
Кроме того, частные детективы будут обязаны сообщать в Росгвардию о заключении ими договоров на оказание сыскных услуг.
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