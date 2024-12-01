США собираются модернизировать свою авиабазу на севере Японии и поставить туда новые истребители

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС США начнут с весны 2026 года на постоянной основе размещать 48 боевых самолетов пятого поколения F-35A на базе Мисава на севере главного японского острова Хонсю. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на местный муниципалитет.

Ранее Пентагон объявил о планируемой переброске 48 F-35A на Мисаву, но не назвал конкретные сроки. Они должны заменить размещенные там сейчас 36 истребителей-бомбардировщиков F-16 четвертого поколения. Попутно, как сообщается, на этой базе будут модернизированы или построены заново ангары и другие объекты.