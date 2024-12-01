Число военнослужащих в России будет увеличено до полутора миллионов человек - Указ

09:20 Источник: Интерфакс

С 1 декабря 2024 года вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ почти до 2,4 млн человек, в том числе до 1,5 млн военнослужащих.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих", - сообщалось в указе президента.

Правительству РФ было поручено предусмотреть выделение министерству обороны России бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации данного указа.