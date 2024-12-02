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НОВОСТИ

Байден заявил, что решил помиловать сына

09:20 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.

«Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера», — отмечается в документе.

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