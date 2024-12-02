В 2025 году сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами — SuperJob

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сократится в 2025 году, также продолжится рост зарплат, а в выигрыше на рынке труда окажутся компании, которые при найме снимут лишние барьеры по полу, возрасту и месту жительства кандидата. Об этом говорится в прогнозе на следующий год сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами. Работодатели с периферии будут противостоять оттоку персонала в мегаполисы и на сезонную вахту. Дешевой рабочей силы в ближайшее время не будет, заработные платы продолжат рост. Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Первыми по темпам роста зарплат будут производство и IT», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что на рынок труда влияет демографическая ситуация, которая в следующем году не улучшится. Также продолжит увеличиваться количество самозанятых. Срок закрытия вакансий в 2024 также увеличился, в краткосрочной перспективе рост продолжится. 8 из 10 компаний называют ситуацию в своей отрасли кадровым голодом.

По мнению аналитиков, в следующем году не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании. Среди соискателей в относительно краткосрочной перспективе будут преобладать работающие (т. е. желающие сменить работодателя и ищущие лучшие условия), а не безработные. Такие люди чувствуют себя на рынке труда более уверенно и выбирают лучшие условия найма.

Также компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор. Время «отклик — офер» будет сокращаться. Многие компании фактически оказались в ситуации «бери, что дают» и не могут себе позволить скрупулезно перебирать соискателей. Быстрее всего к этой ситуации адаптировались сервисы доставки и сфера услуг, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, берут практически всех откликнувшихся. Неплохо себя в этой ситуации себя чувствует и сфера ИТ, потому что последние 10 лет работает в условиях нехватки кадров и уже умеет существовать в таких процессах. Остальным придется перенимать опыт.

Согласно прогнозу, в выигрыше на рынке труда окажутся компании, которые при найме снимут лишние барьеры по полу, возрасту и месту жительства кандидата. Также ставка на обучение принесет свои плоды — будет легче тем, кто нанимал молодых специалистов и обучал под себя. Удержание — тренд ближайших лет. Компании будут уделять еще больше внимания привлекательности своих брендов как работодателей.