Трамп заявил, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно»
10:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Питтсбурге заявил, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно». Его слова приводит агентство Reuters.
В ходе этого же выступления американский лидер высоко оценил подписанное ранее торговое соглашение с Индонезией.
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