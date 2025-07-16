Пропавший на пути в Магадан вертолет нашли разрушенным, экипаж, вероятно, погиб

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет, пропавший на пути из Охотска Хабаровского края в Магадан, нашли разрушенным, экипаж, вероятно, погиб. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.

«Вертолет нашли разрушенным. Экипаж, скорее всего, погиб», — сказал собеседник агентства.