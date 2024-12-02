Чаще всего россияне увольняются из-за неготовности компании повышать зарплату и выгорания - опрос
12:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Треть россиян (35%) уволились с предыдущего места работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, еще треть (34%) назвали причиной профессиональное выгорание и стресс. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.
В исследовании приняли участие более 3 500 человек из всех регионов России.
«35% опрошенных россиян поделились, что главной причиной увольнения с предыдущего места работы была неготовность работодателя повышать зарплату. 34% отметили профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья. 24% ответов приходятся на отсутствие карьерного роста», — говорится в исследовании.
Также 18% респондентов назвали причиной конфликты с коллегами и начальством, 17% — желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% — желание работать рядом с домом, а 6% — переехать в другой город или страну. При этом 8% опрошенных россиян никогда не увольнялись.
Отмечается, что участники опроса в возрасте 18 — 34 лет чаще всего увольнялись из-за профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья (48%), отсутствия карьерного роста (31%) и неготовности работодателя повышать зарплату (29%). Топ причин ухода среди респондентов старше 35 лет — неготовность работодателя повышать зарплату, профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья и отсутствие карьерного роста.
Среди тех, кто переходит на новое место по тому же профилю, работники образования (69%), здравоохранения (63%), финансов (59%) и государственного управления (58%). Иная ситуация у сотрудников в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере услуг, транспортировке и хранении — чаще всего они переходят в компании в сфере обрабатывающей промышленности. Отмечается, что новые сотрудники в «синих воротничках» получают существенную прибавку к зарплате — порядка 30%. Согласно данным исследования, около трети сотрудников, ранее работавших в IT-компаниях, перешли в финансовый сектор. Прирост по уровню зарплаты для этой группы составляет около 19,5%.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать