ВС РФ поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ — МО РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки военные аэродромы и пункты управления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — говорится в сообщении.