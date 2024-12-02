ВС РФ поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ — МО РФ
13:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки военные аэродромы и пункты управления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — говорится в сообщении.
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