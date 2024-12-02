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НОВОСТИ

ЕС продлил на год санкции в отношении «нарушителей прав человека»

14:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год санкции в отношении лиц и компаний, которые, по мнению сообщества, нарушили права человека. В этот черный список входят, в частности, граждане России и Ирана. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить и обновить список лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам в отношении серьезных нарушений и злоупотреблений правами человека, еще на один год до 8 декабря 2025 года», — отмечается в заявлении.

В черный список входят 116 человек и 33 организации, в том числе из России и Ирана.

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