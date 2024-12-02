Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 250 военных и танк

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 250 военных за сутки, также уничтожены танк, боевая машина пехоты и 2 бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномета. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили там.