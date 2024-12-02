Экс-генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины для достижения мира

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг, назначенный главой Мюнхенской конференции по безопасности, допустил вероятность временных территориальных уступок Украины для окончания конфликта.

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые Россия контролирует к настоящему моменту <…>. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично», — заявил он в интервью порталу Table.Media. Столтенберг также отметил, что после достижения перемирия Украине потребуются «гарантии безопасности».

Политик считает возможным потенциальное предоставление Украине членства в НАТО только с учетом контролируемых киевскими властями территорий. «Если линия прекращения огня предусматривает сохранение российского контроля над <…> территориями, это не означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий», — считает он. По оценкам Столтенберга, временные территориальные уступки со стороны Киева продемонстрировали бы желание украинской стороны и ее союзников окончить конфликт.