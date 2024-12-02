Вагенкнехт назвала бестактным заявление Шольца об очередных поставках оружия Киеву
20:40 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об очередных поставках оружия Киеву на сумму 650 млн евро.
«Являясь канцлером без большинства, снова делать дорогие подарки оружием — это не только бестактно по отношению к германским налогоплательщикам, в чьей стране закрываются больницы и разрушаются школы, но это также означает, что гибель людей на Украине будет продолжаться и еще больше молодых мужчин потеряют на фронте свои жизни», — приводит слова Вагенкнехт агентство DPA. По ее мнению, продолжение боевых действий бесперспективно. Большинство жителей самой Украины выступают за мирные переговоры, заявила она.
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