Киев запросил у западных союзников $120 млрд на военные действия в 2025 году — источник
22:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина указала своим западным союзникам, что на продолжение военных действий в 2025 году ей нужны не менее $120 млрд. Как сообщил информированный военный источник в НАТО итальянскому агентству ANSA, это гораздо больше, чем $40 млрд, о которых была достигнута договоренность на саммите альянса в Вашингтоне.
По его словам, которые приводит агентство, этот вопрос могут затронуть на ближайшем заседании Совета Украина — НАТО, которое состоится во вторник в Брюсселе с участием украинского министра иностранных дел. Источник также указал, что пока неясно, учитывает ли Киев $50 млрд, которые договорились выделить страны Группы семи за счет доходов от замороженных российских активов.
НОВОСТИ
- 22:40 02.12.2024
- Террористы понесли тяжелые потери в личном составе и технике в Хаме — Минобороны Сирии
- 21:20 02.12.2024
- В России за три года подготовят 1 млн инженеров — Путин
- 20:40 02.12.2024
- Вагенкнехт назвала бестактным заявление Шольца об очередных поставках оружия Киеву
- 20:00 02.12.2024
- Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией
- 19:20 02.12.2024
- Нехватка живой силы у ВСУ окажет серьезное влияние на исход конфликта на Украине — WP
- 18:40 02.12.2024
- Семья Байдена подорвала доверие к системе правосудия США — спикер Палаты представителей
- 18:00 02.12.2024
- Во Франции раскрыли сеть выходцев из Чечни, нелегально перевозивших мигрантов — СМИ
- 17:32 02.12.2024
- Литва запретила въезд в страну Бидзине Иванишвили и главе МВД Грузии
- 17:12 02.12.2024
- Слова Столтенберга об уступках Украины говорят о планах Запада обмануть Россию — Рогов
- 17:00 02.12.2024
- В ЕС нет решения об отправке войск на Украину, но «все опции на столе» — Еврокомиссия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать