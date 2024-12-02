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НОВОСТИ

Киев запросил у западных союзников $120 млрд на военные действия в 2025 году — источник

22:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина указала своим западным союзникам, что на продолжение военных действий в 2025 году ей нужны не менее $120 млрд. Как сообщил информированный военный источник в НАТО итальянскому агентству ANSA, это гораздо больше, чем $40 млрд, о которых была достигнута договоренность на саммите альянса в Вашингтоне.

По его словам, которые приводит агентство, этот вопрос могут затронуть на ближайшем заседании Совета Украина — НАТО, которое состоится во вторник в Брюсселе с участием украинского министра иностранных дел. Источник также указал, что пока неясно, учитывает ли Киев $50 млрд, которые договорились выделить страны Группы семи за счет доходов от замороженных российских активов.

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