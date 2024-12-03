Израильские военные начали массовые аресты в лагере беженцев на Западном берегу — ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные проводят операцию по массовым арестам в лагере беженцев Аида в южной части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает во вторник катарский телеканал Al Jazeera.

Данные о том, сколько человек было арестовано, не приводятся. Информации о столкновениях с палестинским сопротивлением не поступало. Кроме того, по сведениям телеканала, израильские силы также штурмуют город Аль-Бира в центральной части Западного берега.