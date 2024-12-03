Обучающиеся в Польше украинские солдаты будут дезертировать все чаще — глава Минобороны
11:00 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солдаты ВСУ, проходящие подготовку в Польше, будут дезертировать все чаще, хотя в настоящее время число дезертиров невелико. Такое мнение высказал в Кракове вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Уровень дезертирства [украинцев, обучающихся в Польше] невелик, ничтожен, — цитирует главу Минобороны радиостанция Radio Zet. — Разумеется, он будет увеличиваться, чем дольше будет длиться конфликт».
«Думаю, что гораздо более трудная ситуация существует на самой Украине», — добавил министр.
Косиняк-Камыш признался, что его беспокоит тот факт, что очень малое число находящихся в Польше украинских мужчин изъявили согласие пройти военное обучение и вступить в ряды ВСУ. «Здесь (в Польше — прим. ТАСС) немногие согласились. Тут несколько десятков человек согласились на такое [военное] обучение», — сказал министр.
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