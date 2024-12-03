Силы ПВО отработали по БПЛА в Ростовской области, обломки упали на территории детсада

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО отработали по беспилотнику в Каменском районе Ростовской области, его обломки упали на территории детского сада, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.