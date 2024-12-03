Силы ПВО отработали по БПЛА в Ростовской области, обломки упали на территории детсада
11:20 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО отработали по беспилотнику в Каменском районе Ростовской области, его обломки упали на территории детского сада, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:32 03.12.2024
- Глава Верховного суда РФ предложила взыскивать небольшие долги по кредитам без суда
- 12:20 03.12.2024
- Обучение детей плаванию должно стать госуслугой — поручение Путина
- 12:05 03.12.2024
- МИД КНР призвал США рассказать об американских биолабораториях по всему миру
- 12:00 03.12.2024
- Киев не согласится ни на какие альтернативы полноправному членству в НАТО — МИД
- 11:32 03.12.2024
- Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр
- 11:05 03.12.2024
- Между Швецией и Финляндией произошел разрыв телекоммуникационного кабеля — СМИ
- 11:00 03.12.2024
- Обучающиеся в Польше украинские солдаты будут дезертировать все чаще — глава Минобороны
- 10:32 03.12.2024
- Нелегальная миграция в 2023 году обошлась гражданам США в $150,7 млрд — ведомство Маска
- 10:20 03.12.2024
- Рождаемость в ЕС упала до рекордно низких 3,65 млн детей в год — Евростат
- 10:05 03.12.2024
- Израильские военные начали массовые аресты в лагере беженцев на Западном берегу — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать