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Силы ПВО отработали по БПЛА в Ростовской области, обломки упали на территории детсада

11:20 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО отработали по беспилотнику в Каменском районе Ростовской области, его обломки упали на территории детского сада, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

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