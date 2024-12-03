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НОВОСТИ

Восточная группировка ВС РФ освободила Новодаровку Запорожской области — МО РФ

13:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Восточной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области», — говорится в сообщении.

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