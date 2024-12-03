Незрячие люди смогут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на платежных терминалах Сбера

16:08

Теперь незрячие и слабовидящие люди могут самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных терминалах Сбера шрифтом Брайля. Инновационное решение уже работает на 30 тыс. сенсорных терминалов и постепенно будет тиражировано на все подобные устройства (более 1 млн) во всех регионах России, что даст почти 800 тыс. клиентов финансовую независимость и повысит безопасность проведения операций.

Чтобы перевести терминал в режим брайлевского ввода, кассиру достаточно нажать на кнопку, на которой нарисованы очки. После этого голосовой помощник сообщит: «Вы можете набрать ПИН шрифтом Брайля. Каждая точка – это касание пальцем любой области экрана терминала. Набирайте ПИН слева направо. Быстрое двойное нажатие удаляет последнюю цифру. Для завершения ввода удерживайте палец на экране две секунды. Можно начинать». Аудиоинструкцию можно пропустить и сразу начать вводить ПИН, если человек уже знаком с технологией.

Любая цифра на шрифте Брайля кодируется одной, двумя, тремя или четырьмя точками. Даже если клиент не знает этого шрифта, запомнить четыре цифры своего ПИН-кода несложно.

«Когда мы столкнулись с этой проблемой, то стали смотреть, как она решается в других странах. И оказалось, что в мире эта проблема не решена. Единственное, что предлагалось, – назвать ПИН-код вслух, чтобы система его распознала и ввела. Но это грубое нарушение финансовой безопасности, – отметил незрячий тестировщик Сбербанка Павел Попко. – Поэтому мы первыми в мире разработали безопасное и удобное для клиентов решение и запатентовали его. Поскольку брайлевские цифры одинаковы по всему миру, у нашего решения есть потенциал использования и в других странах».

«Мы уверены, что современные технологии должны давать людям с инвалидностью новые возможности, а не создавать барьеры. Поэтому считаем важным, чтобы и незрячие, и слабовидящие тоже могли безопасно и самостоятельно пользоваться сенсорными терминалами», – подчеркнул Павел Попко.

Представители сообщества незрячих уже оценили важность такого технологического решения.

«Мы регулярно обучаем сотрудников магазинов, тестируем устройства самообслуживания клиентов на доступность для незрячих людей, – рассказала финансист проекта «Бутылка кефира, полбатона – магазин, доступный для всех» Ксения Николаева. – В первую очередь обращаем внимание на безопасность проведения операций, говорим кассирам, чтобы они ни в коем случае не брали в руки карты покупателей и не проводили за них операции. Возможность самостоятельно вводить ПИН-код от своих карт на сенсорных терминалах повысит безопасность проведения финансовых операций и позволит незрячим совершать покупки самостоятельно. Для нас это очень важно».