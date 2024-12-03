ВМФ и ВКС РФ провели на учениях пуски высокоточных ракет «Циркон» в Средиземном море

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе учений провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«3 декабря 2024 года в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования. Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ и „Адмирал Головко“ выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами „Циркон“, дизель-электрическая подводная лодка „Новороссийск“ произвела пуск крылатой ракеты „Калибр“ по морской мишенной позиции. В то же время из назначенного района на побережье Средиземного моря расчет берегового ракетного комплекса „Бастион“ выполнил боевой пуск крылатой ракеты „Оникс“, — сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что назначенные цели успешно поражены прямыми попаданиями.