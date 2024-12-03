Президент Южной Кореи пообещал «в кратчайшие сроки сокрушить антигосударственные силы»

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль при объявлении военного положения в стране пообещал в кратчайшее время победить «антигосударственные силы и нормализовать жизнь в государстве». Его обращение транслировал телеканал YTN.

«Я в кратчайшие сроки сокрушу антигосударственные силы и нормализую жизнь в государстве», — сказал президент. Он отметил, что военное положение может причинить поддерживающим конституцию страны гражданам «небольшие неудобства».

Свое решение о введении военного положения президент Юн Сок Ёль мотивировал тем, что оппозиция, составляющая большинство в парламенте, парализует работу исполнительной власти путем попыток объявления импичмента ее представителям, в том числе ключевым фигурам в правительстве. Он подчеркнул, что вводит данную меру для борьбы «с просеверокорейскими элементами» и для защиты конституционного строя.