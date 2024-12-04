Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку — Рёнхап

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами за ситуацию с объявлением в стране военного положения и подал в отставку. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Ранее ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» подала документ в профильный орган парламента с предложением объявить ему импичмент.