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НОВОСТИ

Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку — Рёнхап

13:05 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами за ситуацию с объявлением в стране военного положения и подал в отставку. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Ранее ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» подала документ в профильный орган парламента с предложением объявить ему импичмент.

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