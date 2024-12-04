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НОВОСТИ

На Украине утверждают, что ракета-дрон «Паляница» запущена в серийное производство

14:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская ударная ракета-беспилотник «Паляница» запущена в серийное производство. С таким утверждением выступил министр обороны страны Рустем Умеров.

«Новый стартап реализовал проект ракеты „Паляница“, которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны», — написал Умеров в своей колонке для местного издания «Левый берег».

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