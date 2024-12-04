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Бизнесу РФ запретят навязывать покупателям автоматическое приобретение допуслуг

15:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин РФ подготовил поправки в закон, подразумевающие запрет бизнесу навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно изменениям, для получения допуслуг покупатель должен будет заполнить согласие в письменной форме.

«Правительством подготовлены новые корректировки в законодательство: на получение дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. Автоматические отметки ими не являются. При этом у граждан сохраняется право отказаться от их оплаты, а если на это все же вынудили перечислить средства, люди могут потребовать от продавца вернуть, соответственно, потраченную сумму», — сказал Мишустин на заседании правительства.

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