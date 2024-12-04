Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

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В московском Едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту побывала народная артистка РФ Лариса Долина. Она увидела как организована работа учреждения и пообщалась с его посетителями. «В этом пункте очень четко налажена тяжелейшая работа, - отмечает Долина. - Каждый занимается своим делом, у каждого свои задачи. Даже не представляю, как это возможно. Конечно, пункт работает на все 200%».

Артистка пожелала военнослужащим вернуться домой с победой. «Гордость вызывает желание наших ребят рисковать своей жизнью, принимая участие в боевых действиях. Я хотела бы пожелать, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, пусть сила, терпение, мужество их не покидают, как и не покидают вера и надежда в то, что мы победим», – сказала певица.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Учреждение действует располагается по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждане могут посетить его в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит открыта на портале mos.ru.