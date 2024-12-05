Команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО — WSJ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда избранного президента США Дональда Трампа не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, Кит Келлог, которого Трамп хочет назначить спецпосланником по Украине, поддержал поставки оружия Киеву. Он считает, что это поможет Трампу в дальнейшем вести переговоры. Однако команда Трампа «не проявила особого интереса» к предложению о вступлении Украины в НАТО, подчеркнули источники.