0
0
75
НОВОСТИ

Команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО — WSJ

10:20 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда избранного президента США Дональда Трампа не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, Кит Келлог, которого Трамп хочет назначить спецпосланником по Украине, поддержал поставки оружия Киеву. Он считает, что это поможет Трампу в дальнейшем вести переговоры. Однако команда Трампа «не проявила особого интереса» к предложению о вступлении Украины в НАТО, подчеркнули источники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:35 05.12.2024
Глава «Роснефти» открыл работу Специальной сессии на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме
0
27
10:32 05.12.2024
В Польше пообещали, что ЕС обеспечит передачу Киеву $50 млрд независимо от позиции США
0
79
10:30 05.12.2024
Волонтерское движение Сбера развивается уже 15 лет
0
43
10:14 05.12.2024
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XVII Веронского экономического форума
0
100
10:05 05.12.2024
Венгрия может потерять до конца года 1 млрд евро из фондов ЕС — Politico
0
129
10:00 05.12.2024
Киев планирует сообщить о готовности к миру и переговорам — WSJ
0
143
09:32 05.12.2024
Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $100 тыс.
0
157
09:20 05.12.2024
Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента по подозрению в «мятеже»
0
176
09:05 05.12.2024
Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой конфликт на Украине — Пентагон
0
252
09:00 05.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над регионами РФ
0
213

Возврат к списку