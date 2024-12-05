Более 50 дней на север Газы не поступает почти никакого продовольствия — ООН
11:32 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти никакие продукты питания не поступают на север сектора Газа более 50 дней. По словам директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на палестинских территориях Антуана Ренара, наблюдаемые в Газе уровни разрушений и голода хуже, чем когда-либо прежде.
«Люди больше не могут справиться с ситуацией. Продукты почти не поступают, а рынки пусты. В ноябре около 815 тыс. человек получили продовольственную помощь от ВПП, что едва ли составляет половину от тех, кто в ней нуждается», — сказал он в видеоролике, опубликованном на странице организации в соцсети Х.
По ее оценкам, острую нехватку продовольствия в Палестине испытывают почти 2,2 млн человек.
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