На Украине сделан первый шаг к мобилизации женщин — депутат Рады

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который фактически позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки. Об этом сообщил экс-спикер украинского парламента, ныне депутат Дмитрий Разумков.

«Верховная рада приняла в первом чтении законопроект 12076. В нем есть норма, которая позволяет мобилизовывать женщин. <…> Если девушка 18-19 лет решит пройти базовую военную подготовку, после этого она попадет в реестр военнообязанных и может быть мобилизована», — рассказал Разумков на видео, размещенном в его телеграм-канале.

Он заявил, что за законопроект проголосовало много депутатов, которые «либо не понимают, за что голосуют, либо поддерживают идею мобилизации женщин», и призвал убрать эту норму ко второму чтению документа.