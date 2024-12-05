Путин обратил внимание на улучшение дорог в стране

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение качества дорог в стране.

«Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.