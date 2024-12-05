Боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама — командование ВС Сирии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики террористических формирований смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама, несмотря на большие потери, сообщило командование Вооруженных сил Сирии.

«В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», — говорится в заявлении командования.

Сирийская армия также сообщила, что удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил «были передислоцированы за пределы города».