Боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама — командование ВС Сирии
16:32 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики террористических формирований смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама, несмотря на большие потери, сообщило командование Вооруженных сил Сирии.
«В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», — говорится в заявлении командования.
Сирийская армия также сообщила, что удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил «были передислоцированы за пределы города».
НОВОСТИ
- 16:48 05.12.2024
- Эксперты подтвердили расчеты Петра Капицы по поводу высокой плотности энергии ископаемого топлива, рассказал глава «Роснефти»
- 16:12 05.12.2024
- Более тысячи поликлиник построено и реконструировано в РФ за последние 4 года — Путин
- 16:00 05.12.2024
- Путин обратил внимание на улучшение дорог в стране
- 15:44 05.12.2024
- Потенциал евразийского сотрудничества огромен, заявил Игорь Сечин
- 15:32 05.12.2024
- На Украине сделан первый шаг к мобилизации женщин — депутат Рады
- 15:20 05.12.2024
- Глобализация усугубляет мировое неравенство, не обеспечивая стабильности – Игорь Сечин
- 15:12 05.12.2024
- Нидерланды попросят ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией
- 15:00 05.12.2024
- 40% испанцев и 50% итальянцев выступили за смягчение или отмену санкций против РФ — опрос
- 14:32 05.12.2024
- Российские войска продвигаются в районе Курахова, окружая город с западной стороны — Рогов
- 14:12 05.12.2024
- Чехия второй день не получает нефть по трубопроводу «Дружба» — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать