Эксперты подтвердили расчеты Петра Капицы по поводу высокой плотности энергии ископаемого топлива, рассказал глава «Роснефти»

16:48

Нефть, газ и уголь незаменимы в жизни современного человека, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XVII Веронском евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ). Руководитель крупнейшей нефтяной компании РФ выступил с докладом на специальной сессии форума. По его словам ископаемое топливо имеет ряд преимуществ, которые ценят потребители. В частности, его легко транспортировать и в любой момент оно может быть направлено туда, где в нем есть потребность. В частности, объем энергии, которую можно переместить на 1000 миль за доллар для трубопроводной нефти составляет до 4,4 мегаватт-часа, для трубопроводного газа до 1,2 мегаватт-часа, в то время как для водорода этот показатель составит лишь 0,2 мегаватт-часа.

«Развивая исследования великого русского ученого Петра Леонидовича Капицы, эксперты McKinsey и ученые западных университетов подтвердили, что ископаемое топливо также обладает высокой плотностью потока энергии»,- сообщил Сечин, по словам которого, по этому показателю дизель превосходит водород почти в 30 раз, а газ превосходит ветровую и солнечную энергию в 270 и 70 раз.

Эти свойства ископаемого топлива обеспечивают при использовании ископаемого топлива высокую эффективность инвестиций, измеренную в единицах энергии, отметил Сечин. По этому показателю угольные и газовые электростанции (энергоотдача от инвестиций - 30 и 28 раз) более чем в 10 раз эффективнее субсидируемой ветряной и солнечной электроэнергетики (энергоотдача от инвестиций - примерно 4 и 2 раза). Неслучайно современная энергетическая система базируется именно на ископаемом топливе, на долю которого приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии.

Использование ископаемого топлива сделало энергию доступной для людей, сказал глава «Роснефти», что, в свою очередь, «наряду с улучшениями в сфере здравоохранения и питания человека, привело к увеличению продолжительности жизни с 30 до 70 лет, а доля населения планеты, живущего в крайней нищете, сократилась с 90% до 10%».