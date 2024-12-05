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НОВОСТИ

В бюджете РФ предусмотрены средства на повышение МРОТ в 2025 г., проблем нет — Голикова

17:40 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства на повышение МРОТ с 1 января 2025 года в федеральном бюджете РФ предусмотрены, проблем с этим нет, сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы считаем объемы, которые предусматриваются в федеральном бюджете, регионы оценивают свои возможности. Средства предусмотрены, у нас проблем в этом смысле нет», — сказала она.

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