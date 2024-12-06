Чехия стала получать нефть по трубопроводу «Дружба» после двух дней сбоев с поставками
11:05 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефть по трубопроводу «Дружба» стала поступать в Чехию после двух дней отсутствия поставок. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на генерального директора нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Мариуша Внука.
В Чехию поставки российской нефти по проходящей через Украину южной ветке трубопровода «Дружба» были прекращены в среду утром. Республика продолжала получать нефть из проложенных через западноевропейские страны трубопроводы.
Импорт нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба», составлял в прошлом году 58% от общего объема закупленного республикой этого вида энергетического сырья. Нефть также поступает в страну через германский нефтепровод IKL, который подключен к трансальпийскому трубопроводу TAL.
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