Чехия стала получать нефть по трубопроводу «Дружба» после двух дней сбоев с поставками

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефть по трубопроводу «Дружба» стала поступать в Чехию после двух дней отсутствия поставок. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на генерального директора нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Мариуша Внука.

В Чехию поставки российской нефти по проходящей через Украину южной ветке трубопровода «Дружба» были прекращены в среду утром. Республика продолжала получать нефть из проложенных через западноевропейские страны трубопроводы.

Импорт нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба», составлял в прошлом году 58% от общего объема закупленного республикой этого вида энергетического сырья. Нефть также поступает в страну через германский нефтепровод IKL, который подключен к трансальпийскому трубопроводу TAL.