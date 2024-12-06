0
0
8
НОВОСТИ

Чехия стала получать нефть по трубопроводу «Дружба» после двух дней сбоев с поставками

11:05 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефть по трубопроводу «Дружба» стала поступать в Чехию после двух дней отсутствия поставок. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на генерального директора нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Мариуша Внука.

В Чехию поставки российской нефти по проходящей через Украину южной ветке трубопровода «Дружба» были прекращены в среду утром. Республика продолжала получать нефть из проложенных через западноевропейские страны трубопроводы.

Импорт нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба», составлял в прошлом году 58% от общего объема закупленного республикой этого вида энергетического сырья. Нефть также поступает в страну через германский нефтепровод IKL, который подключен к трансальпийскому трубопроводу TAL.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 06.12.2024
Без США конфликта на Украине не было бы — Орбан
0
40
10:44 06.12.2024
В Крыму к 15 годам приговорен местный житель за отправку ВСУ данных о кораблях ВС РФ
0
101
10:20 06.12.2024
Минздрав введет новый порядок выдачи больничных для часто болеющих граждан
0
175
10:05 06.12.2024
У КНР и РФ отсутствуют принципиальные сложности в финансовых расчетах — Титов
0
181
10:00 06.12.2024
Сербия рассчитывает на скорое соглашение с РФ по газу на наилучших условиях
0
199
09:32 06.12.2024
Маск потратил $260 млн на предвыборную кампанию Трампа — CNN
0
226
09:20 06.12.2024
Клинтон признавал обоснованными опасения России относительно расширения НАТО — архивы
0
256
09:05 06.12.2024
В Часовом Яре находят документы солдат стран ЕС — начальник оперативного штаба
0
302
09:00 06.12.2024
Ночью уничтожены 33 украинских БПЛА и 2 следовавших к Крыму безэкипажных катера
0
275
23:05 05.12.2024
Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Александр Хинштейн
0
920

Возврат к списку