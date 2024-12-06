ВС РФ за неделю взяли в плен 61 военного ВСУ

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15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшую неделю взяли в плен 61 военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.