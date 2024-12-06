Только в союзной «двойке» Белоруссии и РФ удалось реализовать свой потенциал — Лукашенко
16:12 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссии и России удалось в полной мере реализовать потенциал обеих стран только в формате Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в Минске заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России.
«Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году (когда был подписан договор о создании Союзного государства — прим. ТАСС) наш расчет оказался верным. Только в союзной „двойке“ мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства», — сказал он.
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