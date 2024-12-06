16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский вместо Украины и украинского народа служит интересам других стран. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Сегодня он (Зеленский — прим. ТАСС) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», — сказал Каладзе.