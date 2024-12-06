0
0
139
НОВОСТИ

Зеленский служит интересам других стран, а не Украины — власти Грузии

16:32 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский вместо Украины и украинского народа служит интересам других стран. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Сегодня он (Зеленский — прим. ТАСС) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», — сказал Каладзе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:17 06.12.2024
Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»
0
37
17:12 06.12.2024
С Украины нелегально выехали за рубеж более 1 млн мужчин — депутат
0
55
17:00 06.12.2024
Большинство немцев считают, что Запад должен убедить Киев отказаться от территорий
0
51
16:12 06.12.2024
Только в союзной «двойке» Белоруссии и РФ удалось реализовать свой потенциал — Лукашенко
0
178
16:00 06.12.2024
Песков прокомментировал возможность размещения «Орешника» в Белоруссии
0
185
15:32 06.12.2024
Ситуация в курском приграничье близка к развязке — Песков
0
245
15:30 06.12.2024
Кредитный портфель девелоперов жилья Сбера составляет 5,4 триллиона рублей
0
222
15:12 06.12.2024
ВС РФ за неделю взяли в плен 61 военного ВСУ
0
256
15:00 06.12.2024
Иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию Путина — Песков
0
344
14:32 06.12.2024
ВС РФ уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ — МО РФ
0
347

Возврат к списку