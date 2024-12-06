Зеленский служит интересам других стран, а не Украины — власти Грузии
16:32 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский вместо Украины и украинского народа служит интересам других стран. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Сегодня он (Зеленский — прим. ТАСС) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», — сказал Каладзе.
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