РФ готова разместить «Орешник» в Белоруссии в 2025 году — Путин
18:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как „Орешник“ на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как „Орешник“ на территории Республики Беларусь возможным», — заявил глава российского государства по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.
По его словам, это станет возможным во второй половине следующего года по мере наращивания серийного выпуска комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
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