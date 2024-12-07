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ВСУ теряют каждого седьмого военного на курском направлении

08:30 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины с начала вторжения в Курскую область теряют там каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, следует из подсчетов ТАСС на основе данных МО РФ.

Согласно данным сводок российского военного ведомства, общие потери ВСУ на всех направлениях с 6 августа по 6 декабря составили около 270,4 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, также в числе потерь — 1 217 танков. В то же время на курском направлении потери составили 38,4 тыс. человек и 232 танка. Таким образом, каждый седьмой военнослужащий ВСУ и каждый пятый украинский танк потерян Киевом в результате попытки вторжения в российский регион.

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