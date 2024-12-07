0
0
151
НОВОСТИ

Завозы вируса оспы обезьян в РФ единичны и блокируются в течение нескольких дней — Попова

10:30 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Механизм по блокировке завоза вируса оспы обезьян на территории РФ отработан, такие случаи единичны и купируются за несколько дней. Об этом рассказала ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завозы [вируса оспы обезьян в РФ], да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», — сообщила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 07.12.2024
Армия Сирии передислоцировалась на новую линию обороны в провинциях Дераа и Эс-Сувейда
0
63
11:00 07.12.2024
Продавцы вошли в тройку самых дефицитных профессий в РФ в преддверии Нового года - исследование
0
131
10:00 07.12.2024
Идея создания валюты БРИКС обсуждалась, но решения не принято — глава Центробанка Индии
0
254
09:30 07.12.2024
Киев перебросил «очень серьезные резервы» к Купянску, у города начались позиционные бои
0
344
09:00 07.12.2024
За ночь сбиты четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями
0
312
08:50 07.12.2024
Президент Южной Кореи извинился за военное положение, пообещал взять ответственность
0
331
08:40 07.12.2024
Чиновники из Египта и Иордании советовали Асаду покинуть Сирию — WSJ
0
400
08:35 07.12.2024
РУСАЛ разместил дебютный выпуск цифровых финансовых активов на алюминий на платформе Сбера
0
316
08:30 07.12.2024
ВСУ теряют каждого седьмого военного на курском направлении
0
374
22:40 06.12.2024
Курдские ополченцы взяли под контроль города вблизи границы Сирии с Ираком
0
1028

Возврат к списку