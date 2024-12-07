Завозы вируса оспы обезьян в РФ единичны и блокируются в течение нескольких дней — Попова

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Механизм по блокировке завоза вируса оспы обезьян на территории РФ отработан, такие случаи единичны и купируются за несколько дней. Об этом рассказала ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завозы [вируса оспы обезьян в РФ], да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», — сообщила она.