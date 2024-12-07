Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран
14:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран. Об этом сообщило Минэнерго Украины.
«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 12 040 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 052 МВт», — говорится в телеграм-канале министерства.
В ведомстве вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.
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