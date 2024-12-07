Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран. Об этом сообщило Минэнерго Украины.

«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 12 040 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 052 МВт», — говорится в телеграм-канале министерства.

В ведомстве вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.