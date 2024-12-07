0
0
37
НОВОСТИ

Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

14:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран. Об этом сообщило Минэнерго Украины.

«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 12 040 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 052 МВт», — говорится в телеграм-канале министерства.

В ведомстве вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 07.12.2024
Все удивлены событиями в Сирии, ситуация может стать еще опаснее — премьер Катара
0
285
12:30 07.12.2024
Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди
0
311
12:00 07.12.2024
Около 1 300 человек восстановили семейные связи, утраченные после атаки на Курскую область
0
322
11:30 07.12.2024
Армия Сирии передислоцировалась на новую линию обороны в провинциях Дераа и Эс-Сувейда
0
427
11:00 07.12.2024
Продавцы вошли в тройку самых дефицитных профессий в РФ в преддверии Нового года - исследование
0
412
10:30 07.12.2024
Завозы вируса оспы обезьян в РФ единичны и блокируются в течение нескольких дней — Попова
0
420
10:00 07.12.2024
Идея создания валюты БРИКС обсуждалась, но решения не принято — глава Центробанка Индии
0
473
09:30 07.12.2024
Киев перебросил «очень серьезные резервы» к Купянску, у города начались позиционные бои
0
604
09:00 07.12.2024
За ночь сбиты четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями
0
508
08:50 07.12.2024
Президент Южной Кореи извинился за военное положение, пообещал взять ответственность
0
519

Возврат к списку