Европа – главная жертва введенных против РФ санкций, заявил глава «Роснефти»

16:59

Экономика европейских стран наиболее пострадала от санкций, введенных против РФ и в результате потеряла конкурентоспособность, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «События, происходящие в Европе последние несколько лет, наводят на определенные выводы. Только за последние два года промышленное производство сократилось на 5%», - отметил Игорь Сечин на Дохийском форуме.

По его словам, односторонне применение Западом санкций было незаконным, при этом затронуло примерно 40% мировой ресурсной базы углеводородов. «Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», - констатировал глава «Роснефти», отметив, что брекзит был синхронизирован с действиями США по ослаблению экономики Евросоюза. Великобритания «своевременно отгребла в сторону от уходящей под воду Европы», сказал Сечин.