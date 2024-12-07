Сечин: национальные валюты превращаются в реальную альтернативу доллару

17:35

Альтернативами американскому доллару все чаще становятся национальные валюты, прежде всего юань, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, по словам которого, на позиции доллара повлияло его использование в качестве санкционного инструмента.



По его словам, злоупотребление санкциями ограничило сферу его применения в международной торговле и спровоцировало поиск альтернатив. Как заявил Сечин, кроме роста позиций юаня, универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем. Согласно данным Всемирного золотого совета, за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах увеличилась почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%. «Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты – это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент», считает глава «Роснефти».



Сечин обратил внимание на программу избранного президента США Дональда Трампа, элементы которой были представлены в ходе недавней выборной компании, отметив, что она предполагает адекватные меры, направленные на поддержку американской экономики за счет снижения налогов и ставок, возврат рабочих мест в реальный сектор, защиты национальных производителей и внутреннего рынка. «Придется пострадать Канаде, Мексике, Китаю, Европе. Ведь Дональд Трамп – президент США, а не Мексики, Канады или Китая, к которым будут применены новые пошлины на фоне паралича Всемирной торговой организации», - уверен Сечин.



По его словам, для снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики. Также Сечин обратил внимание на поиск путей реструктуризации американского долга. «По мнению известного американского аналитика Золтана Пожара, США, угрожая введением тотальных пошлин на весь импорт, могут попытаться навязать миру новую финансовую систему, - сказал Сечин. - Предполагается конвертацию всего американского госдолга в казначейские облигации с погашением через сто лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних параметров».