NYT: Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом»

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце не вызвала у американского лидера никаких эмоций, от чего Зеленский не скрывал свой дискомфорт, пишет газета The New York Post.

Как словам издания, Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом, который стоял с каменным выражением лица». Газета пишет, что, несмотря на желание избранного американского лидера быстрее урегулировать конфликт, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других европейских стран все еще надеются убедить Трампа не прекращать поддержку Украины и добиться завершения конфликта, которое бы отвечало интересам Киева.