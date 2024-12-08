Сирия: Вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, на улицах слышна стрельба, закрыт аэропорт - СМИ

09:41 Источник: Интерфакс, ТАСС

Интенсивная стрельбы слышна на улицах Дамаска, формирования вооруженной оппозиции продвигаются по центральным улицам города. Об этом сообщили ТАСС по телефону очевидцы.

«Сейчас на улицах слышна сильная стрельба, оппозиция в городе, продвигаются, много людей на улицах. Насколько можно судить, стреляют в воздух, жертв среди мирных нет», — сказал собеседник агентства. «По телевидению пока ничего не говорят, но все видели видео с заявлениями премьера о готовности мирно передать министерства», — добавил он.

По сообщениям некоторых арабских СМИ, в Сирии антиправительственные вооруженные формирования уже подошли к Дамаску и заходят в город.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что силы сирийской оппозиции уже вошли в столицу. Телеканал CNN со ссылкой на местных жителей пишет, что боевики взяли под контроль военную тюрьму "Сайдная" в пригороде Дамаска.

В воскресенье утром боевики заявили, что собираются захватить редакции государственных СМИ в столице. В распространенном ими заявлении, которое цитирует CNN, говорится: "Командование военными операциями пытается захватить здание радио и телевидения, чтобы транслировать объявление о победе над Асадом", - сообщает Интерфакс.

В своем официальном телеграм-канале оппозиционные силы заявили, что их бойцы "начали входить в столицу". Сирийская радиостанция Sham FM сообщает о звуках взрывов в Дамаске.



Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. По ее информации, из аэропорта эвакуированы все сотрудники.