Минск, в отличие от Варшавы, не создает наступательные силы - МО Белоруссии

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия демонстрирует своим соседям, что не несет угрозу, не планирует создавать наступательные группировки войск, в отличие от Польши. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ.

«Постепенно мы модернизируем свое вооружение, военную технику. При этом, заметьте, мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени, — сказал Ревенко. — Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить с вами в мире дружбы и согласия. Но это в отличие от Польши».