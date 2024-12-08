0
0
75
НОВОСТИ

Минск, в отличие от Варшавы, не создает наступательные силы - МО Белоруссии

20:50 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия демонстрирует своим соседям, что не несет угрозу, не планирует создавать наступательные группировки войск, в отличие от Польши. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ.

«Постепенно мы модернизируем свое вооружение, военную технику. При этом, заметьте, мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени, — сказал Ревенко. — Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить с вами в мире дружбы и согласия. Но это в отличие от Польши».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 08.12.2024
Военным базам РФ в Сирии гарантирована безопасность – источник ТАСС
0
20
17:05 08.12.2024
Сирия, Дамаск. Масштабного пожара во дворце Асада нет, стрельба на улицах прекратилась
0
436
15:00 08.12.2024
Песков рассказал, что нужно сделать Зеленскому в первую очередь, чтобы переговоры с РФ начались
0
682
14:45 08.12.2024
Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну – МИД РФ
0
680
13:30 08.12.2024
Глава МИД Турции предположил, что Башар Асад может быть за пределами Сирии
0
650
12:35 08.12.2024
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое присутствие на востоке Сирии
0
742
10:51 08.12.2024
Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с РФ соглашение об урегулировании конфликта
0
1005
10:33 08.12.2024
Премьер-министр Сирии: У меня нет информации о местонахождении Асада
0
854
09:41 08.12.2024
Сирия: Вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, на улицах слышна стрельба, закрыт аэропорт - СМИ
0
974
09:30 08.12.2024
NYT: Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом»
0
1085

Возврат к списку