Сирийская оппозиция контролирует Тартус, где находится российская военная база — источник
11:05 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Об этом ТАСС сообщил источник в сирийской провинции.
По его словам, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. Источник также подчеркнул, что члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.
«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме», — сказал он.
В воскресенье очевидцы сообщили ТАСС, что члены вооруженной сирийской оппозиции вошли в Джеблу. По словам собеседника агентства, днем 8 декабря боевики находились в центре города и стреляли в воздух, но российским военным не угрожали.
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